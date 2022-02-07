  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz'' dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Şubat ayı içinde toplamda 1 milyar 830 milyon TL ödeme yapacaklarını belirten Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL'den 1084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL'den 1298 TL’ye yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Bakan Yanık, ödemeleri 9 Şubat'a kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti. Yanık ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktararak, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi. 

 

DHA

Etiketler yaşlı aylığı engelli aylığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli sporcunun telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!
Selin Ciğerci'yi kızdıran yorum! Yanıtı bu oldu
Piyasalar yeni haftaya böyle başladı: Dolar, euro ve altında son durum...
Yağışlı hava geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri
Survivor All Star'da eleme adayı ve sürgün adasına giden isim belli oldu
Kuzey Kore'nin kirli sırrı ifşa oldu!
Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'dan aile pozu! İlk kez paylaştı
Benzin ve mazota yine, yeniden büyük zam geliyor
''Garantili iş severleler'' bu haberi iyi okusun: ''Döviz cinsi garantiler yok hükmünde!''
Dünyaca ünlü bankadan ''yeni dolar krizi'' alarmı