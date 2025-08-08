  1. Anasayfa
Zincir marketlerdeki o görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

Zincir marketlerdeki o görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Güncelleme:

Market çalışanların zorlu mesai koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler bakanlığı harekete geçirdi. Marketlere gizli müfettişler gönderen bakanlık, durumu takip etmeye başladı.

Son dönemde sosyal medyada zincir market çalışanlarının zorlu çalışma koşullarına dair paylaşımlar artarken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran görüntüler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Bayılan, yere çöküp ağlayan çalışanların görüntüleri tepki çekerken; bazı zincir marketlerin çalışma saatlerini artırması dikkat çekti. 

Gizli müfettişler devreye girdi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zincir marketlerdeki çalışma koşullarını yerinde gözlemlemek için gizli müfettişler görevlendirdi. Bu müfettişler, çalışanların günlük çalışma saatlerini, dinlenme haklarını kullanıp kullanmadıklarını ve fazla mesailerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini takip ediyor. Hazırlanan raporlar bakanlık tarafından değerlendirilerek gerekli adımlar atılacak.

Kasiyerlerin sandalyeleri yok

Bazı zincir marketlerde kasiyerler için sandalye bulunurken, özellikle "üç harfli" olarak bilinen market zincirlerinde kasiyerlerin saatlerce ayakta çalıştıkları gözlemleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan sektör uzmanları, çalışanların uzun süre ayakta kalmasının sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor. Uzmanlar, "Ayakta ödeme almak verimliliği artırmaz. Sandalye zorunluluğu yasal olarak olmasa da işçi sağlığı açısından elzemdir," değerlendirmesinde bulunuyor.

Hem kasada, hem depoda

Çalışanlardan gelen şikayetlerin bir diğer önemli noktası ise görev tanımlarındaki belirsizlik. Pek çok çalışanın hem kasa, hem reyon, hem de depo işleriyle aynı anda ilgilenmesi isteniyor. Bu durum hem iş yükünü artırıyor hem de işin doğasına uygun olmayan bir görev dağılımına neden oluyor. Kasada çalışacağını düşünen bir çalışanın aniden depo taşımacılığına yönlendirilmesi, iş tatmini ve verimliliği olumsuz etkiliyor.

Sabah Gazetesi

