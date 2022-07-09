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Faizsiz, kredisiz konut mağdurlarına müjde! Ödemeler başladı

Faizsiz, kredisiz konut mağdurlarına müjde! Ödemeler başladı

TBMM’de kabul edilen kanuni düzenlemeyle tasfiye işlemleri devam eden 20 tasarruf finansman şirketindeki yaklaşık 44 bin sözleşmenin faaliyetlerine devam eden şirketlere devredilmesine karar verildi.

Meclis’te kabul edilen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra TMSF, kapatılan 20 firmadaki yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90’ının faaliyetlerini sürdüren şirketlere devir işlemlerini tamamladı ve müşteriler SMS ile bilgilendirildi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, sözleşmesini devralan yeni şirkette devam etmek isteyen ve istemeyen müşteriler için bugüne kadar yapılan ödemeler toplam 269 milyon TL’ye ulaştı. Son olarak da TMSF kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktardı.

Sözleşmeleri devralan şirketler, devam etmek istemeyen müşterilerin fesih dilekçelerini tasfiye masalarına iade etmeye devam ediyor. Kapatılan şirketlerin tasfiye masalarına, bugüne kadar 13 bin 611 adet sözleşme iade edildi.

Yeni şirketlerle devam etmek istemeyenlere, tasfiye masaları tarafından bugüne kadar toplam 262 milyon TL ödendi. Yeni şirketlerle sözleşme imzalayan 576 müşteri için ise 7,1 milyon TL mudiler adına devralan şirketlere aktarıldı.

 

Etiketler meclis konut evim mağdur faizsiz kredisiz konut
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