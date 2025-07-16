  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. İLBANK, 12 ilde 111 taşınmazı satıyor: Yüzde 35 peşin, 24 ay vade!

İLBANK, 12 ilde 111 taşınmazı satıyor: Yüzde 35 peşin, 24 ay vade!

İLBANK, 12 ilde 111 taşınmazı satıyor: Yüzde 35 peşin, 24 ay vade!
Güncelleme:

İller Bankası (İLBANK), bedeli 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen 111 taşınmazı açık artırma yoluyla satışa sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İLBANK, Türkiye genelinde 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen taşınmazların 1’i Adana’da, 4’ü Ankara’da, 19’u Antalya’da, 5’i Aydın’da, 1’i Balıkesir’de, 2’si Bursa’da, 2’si Denizli’de, 8’i İzmir’de, 51’i Kütahya’da, 2’si Mersin’de, 14’ü Muğla’da, 2’si ise Samsun’da yer alıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlarla kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Satışta peşin ve 24 ay vadeli seçenekler

Taşınmazlar, peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 35 peşinat ve aylık yüzde 3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksit imkanıyla da satın alınabilecek. Satışlar, Katma Değer Vergisi’nden muaf olacak. İhale, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Küçükçekmece Hizmet Binası Konferans Salonu ve İller Bankası A.Ş. Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri’nde eş zamanlı düzenlenecek. Müzayedeye çevrimiçi (online) katılım da sağlanabilecek.

Taksitler sözleşme tarihinden bir ay sonra başlayacak

Açık artırma süreci, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından titizlikle yürütülecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alıcılar tarafından ödenecek ve tapu devir işlemlerinden doğacak masraflar, tarafların yükümlülükleri oranında paylaşılacak. Vadeli satışlarda kesin teminat alınmayacak, ilk taksit ödemesi ise sözleşme imzalandıktan bir ay sonra başlayacak.

TOKİ ve Emlak Konut ''Gayrimenkul Sertifikası'' satışına başlıyor!TOKİ ve Emlak Konut ''Gayrimenkul Sertifikası'' satışına başlıyor!Emlak

 

İHA

text-ad
Etiketler taşınmaz satışı iller bankası İlbank açık artırma ihale
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hükümetin kamu işçisine 3. zam teklifi ortaya çıktı Hükümetin kamu işçisine 3. zam teklifi ortaya çıktı Kızıl Goncalar'ın güzel Zeynep'i Mina Demirtaş'ı görenler tanıyamadı Kızıl Goncalar'ın güzel Zeynep'i Mina Demirtaş'ı görenler tanıyamadı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, aşk tatilinde Tayland'ın altını üstüne getirdi Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, aşk tatilinde Tayland'ın altını üstüne getirdi Nikah kıymayıp birlikte yaşayan çiftler için emsal tazminat kararı! Nikah kıymayıp birlikte yaşayan çiftler için emsal tazminat kararı! Antalya'da deniz enfeksiyonu alarmı: Denize giren çocuğun vücudu lekelerle kaplandı! Antalya'da deniz enfeksiyonu alarmı: Denize giren çocuğun vücudu lekelerle kaplandı! İstanbul'daki kan donduran vahşette Ayşe'nin cansız bedeninin valizde taşındığı anların kamerada! İstanbul'daki kan donduran vahşette Ayşe'nin cansız bedeninin valizde taşındığı anların kamerada! Konser temposuna tatil molası veren Simge Sağın mankenlere meydan okudu Konser temposuna tatil molası veren Simge Sağın mankenlere meydan okudu 5 yıl önce bir kadının gözlerini oymuştu... Yine aynı vahşet! 5 yıl önce bir kadının gözlerini oymuştu... Yine aynı vahşet! ''Ayaklarımı geri verin barışalım'' diyen gaziye infial yaratan hakaret! ''Ayaklarımı geri verin barışalım'' diyen gaziye infial yaratan hakaret! Emekli maaşlarının eksik yatmasının nedeni belli oldu! Emekli maaşlarının eksik yatmasının nedeni belli oldu!
Pantolonlarıyla havuza girmeye kalkışan yabancı uyruklu magandalar, siteyi savaş alanına çevirdi Pantolonlarıyla havuza girmeye kalkışan yabancı uyruklu magandalar, siteyi savaş alanına çevirdi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörü protesto eden öğrencinin lisansı iptal edildi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörü protesto eden öğrencinin lisansı iptal edildi Bebek katili Öcalan sürpriz bir siyasetçiye İmralı'dan mektup yazmış Bebek katili Öcalan sürpriz bir siyasetçiye İmralı'dan mektup yazmış ''Cep''teki yeni tehlikenin adı Karekod oldu Ne olacak deyip sakın taratmayın! ''Cep''teki yeni tehlikenin adı Karekod oldu Ne olacak deyip sakın taratmayın! Kılıçaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok özel telefon: ''Tebrik edip, memnuniyetini belirtti'' Kılıçaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok özel telefon: ''Tebrik edip, memnuniyetini belirtti'' Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı: Sosyal medyada ''maşallah, inşallah'' paylaşımları! Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı: Sosyal medyada ''maşallah, inşallah'' paylaşımları! Renault'un Türkiye'de üreteceği dev SUV'u Renault Boreal ortaya çıktı Renault'un Türkiye'de üreteceği dev SUV'u Renault Boreal ortaya çıktı Zor günleri geride bırakan Mine Tugay da yaz tatili sezonunu açtı Zor günleri geride bırakan Mine Tugay da yaz tatili sezonunu açtı İmamoğlu'nun ''Akın Gürlek'' davasında karar çıktı! İmamoğlu'nun ''Akın Gürlek'' davasında karar çıktı! Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Önce yağmur, ardından Afrika sıcakları geliyor! Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Önce yağmur, ardından Afrika sıcakları geliyor!