İLBANK, 12 ilde 111 taşınmazı satıyor: Yüzde 35 peşin, 24 ay vade!

İller Bankası (İLBANK), bedeli 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen 111 taşınmazı açık artırma yoluyla satışa sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İLBANK, Türkiye genelinde 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen taşınmazların 1’i Adana’da, 4’ü Ankara’da, 19’u Antalya’da, 5’i Aydın’da, 1’i Balıkesir’de, 2’si Bursa’da, 2’si Denizli’de, 8’i İzmir’de, 51’i Kütahya’da, 2’si Mersin’de, 14’ü Muğla’da, 2’si ise Samsun’da yer alıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlarla kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Satışta peşin ve 24 ay vadeli seçenekler

Taşınmazlar, peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 35 peşinat ve aylık yüzde 3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksit imkanıyla da satın alınabilecek. Satışlar, Katma Değer Vergisi’nden muaf olacak. İhale, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Küçükçekmece Hizmet Binası Konferans Salonu ve İller Bankası A.Ş. Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri’nde eş zamanlı düzenlenecek. Müzayedeye çevrimiçi (online) katılım da sağlanabilecek.

Taksitler sözleşme tarihinden bir ay sonra başlayacak

Açık artırma süreci, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından titizlikle yürütülecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alıcılar tarafından ödenecek ve tapu devir işlemlerinden doğacak masraflar, tarafların yükümlülükleri oranında paylaşılacak. Vadeli satışlarda kesin teminat alınmayacak, ilk taksit ödemesi ise sözleşme imzalandıktan bir ay sonra başlayacak.

İHA