Kasım 2019 kira zammı oranı belli oldu

Ekim 2019 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Kasım ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ekim ayında yıllık yüzde 16,81 oldu.

Buna göre Kasım 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 oldu. Ev sahipleri kiracılara Kasım ayında 16,81 oranın zam yapabilecek.

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış yapılacak. Geride bıraktığımız Ekim ayında ise açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre zam oranı %19,62 oranında gerçekleşmişti.

KASIM KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI



Hesaplama örnekleri



Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 168,1 TL

Zamlı kira bedeli: 1.168,1 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 252,15 TL

Zamlı kira bedeli: 1.752,15 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 336,2 TL

Zamlı kira bedeli: 2.336,2 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

Enflasyon rakamlarına dolar/TL'den ilk tepki

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı