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Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı

Marmara Denizi'ndeki 6,2'lik deprem yine fırsatçılara yaradı
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23 Nisan'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul çevresinde "zemini sağlam" olarak bilinen bölgelerde fiyatlar uçuşa geçti. Fırsatçılar imara kapalı olan yerleri bile imarlıymış gibi satmaya başladı...

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki bazı ilçelerde arsa ve tarla fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Depremin merkez üssü Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu ve Saray gibi bölgelerde gayrimenkul talebinin ciddi oranda yükseldiği görüldü.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Silivri’de deprem öncesi 450 metrekarelik imarlı bir arsa yaklaşık 2,5 milyon TL civarındayken, şu anda bu fiyat 4 milyon TL’ye ulaştı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ise 1.000 metrekarelik imarsız bir arazinin değeri kısa sürede 1,5 milyondan 2,5 milyona yükseldi. Depremin merkezine yakın yerlerdeki gayrimenkuller, yatırımcıların ilgisini çekti.

Silivri'de faaliyet gösteren emlak danışmanı Ahmet Göyneli, bölgedeki yoğun ilgiden dolayı telefonlarının susmadığını belirtti. Göyneli, “İmarlı arsa alıp müstakil ev yapmak isteyen de var, tarla alıp ‘tiny house’ yerleştirmek isteyen de… Ama herkesin dikkatli olması gerekiyor. Her toprak parçası sanıldığı gibi değerlendirilemez” uyarısında bulundu.

Özellikle Tekirdağ'ın Çeşmeli gibi yapılaşmaya kapalı alanlarında, bazı kişilerin "burası imara açıldı" diyerek yüksek fiyatlardan satış yaptığına dair şikâyetler artış gösterdi. Bu konuda uyarıda bulunan gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban, “Bu tür sahte ilanlarla vatandaş kandırılıyor. Mutlaka tapu ve imar durumları resmî kurumlardan kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

 

 

Türkiye Gazetesi

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Etiketler deprem fırsat zam fiyatlar
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