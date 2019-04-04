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  4. 04 Nisan 2019 12:27

Nisan ayı kira zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyona göre kiraya yapılacak artışın oranı da belli oldu. İşte yeni tutarlar...

Nisan ayı kira zamları belli oldu
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Kira artışlarını, Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesi belirliyor. Buna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

YÜZDE 12.5’LİK FARK

Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 18.70 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenilenirse ev sahibi en fazla yüzde 18.70 oranında zam yapabilecek. Kirada ÜFE göstergesi dikkate alınsaydı artış yüzde 31.17 oranında olacaktı. Bir başka deyişle bu yolla vatandaşın yüzde 12.47 daha fazla (1000 lirada 125 lira) ödemesinin önüne geçilmiş oldu.

MAHKEME YOLU AÇIK

Ev sahipleri kira zammı yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmeli ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlamalı. Aksi takdirde sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yaparsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı bulunuyor.

İŞ YERLERİNDE UYGULAMA 2020'DE

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 18 Ocak’ta yapılan değişiklik, iş yerleri kira artışları için şu aşamada uygulanmıyor. Çünkü yasanın iş yerlerinde uygulanması 1 Temmuz 2020’de başlayacak. 18 Ocak’ta yapılan düzenleme bu tarihi değiştiren bir hüküm içermiyor. Dolayısıyla bu tarihten sonra iş yerleri kiraları için yenilenecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin isteği dikkate alınacak.
 

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