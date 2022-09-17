Şok eden ucuza sosyal konut hesabı: ''850 bin TL'lik ev 52 milyon TL olacak''

TOKİ'nin başlattığı "sosyal konut kampanyası" için KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Konutlarda sabit taksit yok. Memur maaşlarındaki artışa göre vade farkı uygulanacak” dedi, uyarıda bulundu: “850 bin liralık konut için 240 ayda 52.7 milyon TL ödenecek”

Sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek evlerin taksitlerine, memur maaşındaki artışa göre vade farkı uygulanacağı ortaya çıktı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 850 bin liralık konut için, 240 ayda 52.7 milyon TL ödeneceğini ifade etti, hesaplamasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. "BARINMA KRİZİ SÜRER" CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Toki fayda etmez, barınma krizi sürer" dedi, TOKİ konutlarındaki kiraların 4 bin TL'ye ulaştığını belirtti. İşte o paylaşımlar: