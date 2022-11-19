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TOKİ'den İstanbul'da lüks rezidans ihalesi

TOKİ'den İstanbul'da lüks rezidans ihalesi
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Koru Florya’da 14 rezidansı satışa çıkardı. İhale 1 Aralık 2022 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu adresinde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Koru Florya projesindeki 14 rezidans daire ile Sütlüce Mahallesi projesindeki 20 konut, 1 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek ihale ile satışa çıkarılırken ihale için salon katılımı Küçükçekmece’deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu adresinde gerçekleştirilecek.

Koru Florya’daki rezidanslar hemen, Sütlüce’deki konutlar ise 6 ay içinde teslim edilecek.

Satışların tamamında peşin ödeme yapılabilecek.

 Peşin ödemenin dışında Koru Florya’daki rezidanslar yüzde 12’si peşin 60 ay vade, Sütlüce’deki konutlar ise yüzde 50’si peşin 120 ay vade imkanı ile satılacak. 

Etiketler TOKİ Koru Florya rezidans ihale satış
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