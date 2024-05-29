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1 Mayıs olaylarıyla ilgili sosyal medya fenomeni Basel için istenen ceza belli oldu.

1 Mayıs olaylarıyla ilgili sosyal medya fenomeni Basel için istenen ceza belli oldu.
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenlerle polis arasında çıkan olaylarla ilgili iddianame hazırlandı. . Şüpheliler arasında "Basel" rumuzuyla tanınan sosyal medya fenomeni de bulunuyor.

İstanbul’da 1 Mayıs günü Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlerle polis arasında yaşanan olaylara ilişkin iddianame hazırlandı.

Polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin 30’u hakkında 17’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheliler arasında “Basel” rumuzuyla bilinen sosyal medya fenomeni Bekir A. da bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin, görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, kasten yaralamave kamu malına zarar verme suçlarından 3’er yıl 9’ar aydan 17’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Etiketler sosyal medya ceza Basel
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