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  3. 13 Kasım 2019 15:28

10 Kasım'daki bu gösteri için soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında yapılan anma törenlerinde küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde diz çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

10 Kasım'daki bu gösteri için soruşturma başlatıldı
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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı sebebiyle bir okulda düzenlenen anma törenlerindeki görüntüler sosyal medyada büyük yer bulmuştu.

Söz konusu görüntüde, bazı öğrencilerin Atatürk posteri önünde diz çöktükleri görüldü.

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı, tartışma yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

 

 

 

 
 
 

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