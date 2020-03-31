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  3. 31 Mart 2020 21:03

11 büyükşehir belediyesi İçişleri'nin genelgesini mahkemeye taşıyor !

11 büyükşehir belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin bağış toplamasını engelleyen genelgesini mahkemeye taşıyacak.

11 büyükşehir belediyesi İçişleri'nin genelgesini mahkemeye taşıyor !
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Ankara ve İstanbul’un da aralarında olduğu muhalif 11 büyükşehir belediyesi yarın İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açacak.

Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran İsmail Saymaz, "Az önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile konuştum. Ankara ve İstanbul’un da aralarında olduğu muhalif 11 büyükşehir belediyesi yarın İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açıyor. Yavaş, “Bağış toplama hakkımız var” diyor." ifadelerini kullandı. 

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