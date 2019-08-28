11 milyon 100 bin kişinin sosyal güvencesi yok

SGK, 6 aydır ara verdiği istatistiki verileri yeniden yayınlamaya başladı. Veriler, sigortalı çalışanlar itibariyle son bir yılda istihdamda önemli düşüşler olduğunu ortaya koydu. SGK kayıtlarına göre geçen yılın mayıs ayında 22 milyon 581 olan toplam aktif sigortalı sayısı 391 bin kişi azalarak 22 milyon 190 bin kişiye geriledi. Geçen yılın mayıs ayına göre 391 bin kişi daha işini kaybetti.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sayısı da hızla arttı. 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan sosyal güvenceden yoksunların sayısı ise (Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilenler) 2017 yılında 9 milyon 800 bin kişi iken 2019 yılı mayısında 11 milyon 100 bin kişiye yükseldi. Geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu için GSS’si devlet tarafından ödenen kişi sayısı da yılın ilk beş ayında 400 bine dayandı.

SGK’NİN AÇIĞI KATLANDI

SGK’nin geçen yıl sonu 15.7 milyar lira olan açığıysa bu yılın ilk beş ayında 20 milyar 200 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl 11 milyon 600 bin kişi olan emekli aylığı alanların sayısı bu yılın mayıs ayı itibariyle 12 milyon 35 kişi olarak gerçekleşti.

AĞBABA; SGK İKTİDARIN TEHDİDİ ALTINDA KALDI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, SGK’nın bir süredir veri açıklamamasına ilişkin, “SGK uzun süre kendi tabanında yer alan verileri açıklamayarak kendi güvenirliğine gölge düşürmüştür. SGK’nın bunca zamandır herhangi bir veri paylaşmamasının asıl nedeninin krizin boyutlarının topluma yansımaması ile ilgili olduğu çok açık ve nettir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki SGK verileri açıklamayarak iktidarın baskısı ve tehdidi altında kalmıştır.

SGK bundan sonra veri açıklamalarını aylık düzenli olarak yapacak mıdır ya da SGK’dan yine yeni bir veri akışını alabilmek için yine bir 9 ay mı bekleyeceğiz hep birlikte göreceğiz. AKP SGK’yı bataklığa sürüklüyor. AKP iktidarından artık istihdam yaratmasını işsizliği azaltmasını yoksulluğu bitirmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir” dedi.