12. kattaki vahşetten yasak aşk çıktı !

İstanbul Bayrampaşa'daki lüks bir sitenin 12'nci katında balkon korkuluklarına kemerle asılmış halde bulunan Ukraynalı Olena Tyhly'nin ölümüyle ilgili M.N.A. adlı bir kişinin ifadesi alındı. Sabah saatlerinde Tyhly'nin evinden çıktığı belirlenen evli M.N.A., ifadesinde, alkol alıp 4 defa birlikte olduklarını evden ayrılırken genç kadının kendisine "Gözlerime iyi bak. Bu gözler seni hiç unutmayacak." dediğini söyledi.



Bayrampaşa'da intihar ettiği değerlendirilen Ukraynalı kadının sevgilisi olduğu ifade edilen M.N.A. adlı adamın ifadesi alındı. Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki 25 katlı lüks sitede ikamet edenler, dün sabah saatlerinde 12'nci balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın görünce polise ihbarda bulundu. Siteye ulaşan polislerin cansız bedeni indirmede başarısız olması üzerine olay yerine itfaiyenin merdiveni getirildi. Ölen kadının Ukraynalı Olena Tyhly (35) olduğu belirlenmişti. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Tyhly'nin gece saat 00.45 sıralarında hızlı adımlarla siteye girdiğini, Tyhly'nin ardından erkek arkadaşının da saat 01.11 sıralarında siteye geldiğini saptadı.

“BU GÖZLER SENİ HİÇ UNUTMAYACAK”

Saat 05.00 sıralarında siteden ayrıldığı belirlenen erkek arkadaşı M.N.A.'nın ifadesi alındı. M.N.A, kendisinin evli olduğunu, 5 yıldır Tyhly ile aşk yaşadıklarını, dairenin kirasını kendisinin ödediğini söyledi. "Gece daireye geldim, alkol alıp 4 kez birlikte olduk” diyen M.N.A., birbirlerini çok sevdiklerini ve aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini ifade etti. 33 yaşındaki M.N.A., o gece de ortamında her zamanki gibi olduğunu ve sadece her zamankinden farklı olarak genç kadının kendisine evden ayrılırken " Gözlerime iyi bak. Bu gözler seni hiç unutmayacak" dediğini ifade etti.

Bu sözün kendisinin de dikkatini çektiğini ama böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermediğini, siteden çıkarken balkona çıkıp kendisine son olarak "seni çok seviyorum" diye bağırdığını da belirten M.N.A., "İntihar edeceğine dair hiç bir şüphe uyandırmadı bende. Sadece son sözü kafama takılmıştı, onu da öyle söylenmiş bir söz olarak değerlendirmiştim" dediği öğrenildi.

Genç kadının özel eşyaları üzerinde de inceleme yapıp geride bırakılmış bir mektup ve notada rastlayamayan polis ekipleri, yinede olayı Adli Tıp raporunun aydınlatacağını ve genç kadının ölüm saatiyle sevgilisinin evde bulunduğu saatlerin örtüşmesi durumunda soruşturmanın yön kazanacağını ifade etti.

Olayın yaşandığı binanın ve sitenin güvenlik kameraları üzerindeki incelemelerini de devam ettiren polisi, Adli Tıp Kurumu’na cenazesini kaldırdığı kadının yakınlarına ulaşmak içinde çalışmalarını sürdürüyor.