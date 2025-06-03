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Ukrayna'dan Rusya'ya bir darbe daha: Su altından vurdular!

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Ukrayna, Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nü su altı patlayıcılarla hedef aldıklarını açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kerç Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Su altından düzenlenen saldırının ardından köprünün kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

SBU, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu, bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü” ifadelerine yer verdi.

Patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eş değer bir etkiye sahip olduğu ve destek yapılarının ağır şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna, Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nü su altı patlayıcılarla hedef aldıklarını açıkladı.

SBU Başkanı Korgeneral Vasyl Malyuk açıklamasında, "Daha önce 2022 ve 2023'te Kırım Köprüsü'nü iki kez vurduk. Bu kez saldırıyı su altında gerçekleştirdik. Ülke topraklarımızda hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur. Bu nedenle Kırım Köprüsü kesinlikle meşru bir hedeftir, özellikle de düşmanın (Rusya'nın) onu askerlerine lojistik destek sağlamak için kullandığı düşünüldüğünde. Kırım Ukrayna'dır ve işgalin herhangi bir tezahürü bizim sert tepkimizle karşılaşacaktır" ifadelerini kullanıldı.

Ukrayna, Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nü su altı patlayıcılarla hedef aldıklarını açıkladı.

KÖPRÜ RUSYA İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ile Kırım yarımadası arasında tek doğrudan bağlantı olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Köprü, Rus güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılmıştı. Rus askerleri köprüyü geçerek Kırım'a ulaşmış, daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve güneydoğudaki Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmişti.
Rusya 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.

UKRAYNA, RUS HAVA ÜSLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Ukrayna, Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerine saldırı düzenlemişti. 40’tan fazla Rus bombardıman uçağının hedef alındığı saldırıda dronelar kullanıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına dayandırılan haberlerde,  saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya’ya sokulduğu belirtilerek, dronların daha sonra Rusya’ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya’ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ''Kiev rejimi Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına İHA kullanarak terör saldırısı düzenledi'' ifadelerine yer verildi. 

Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına düzenlenen saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve Irkutsk Bölgelerinde, hava alanlarına yakın bir bölgeden fırlatılan İHA’lar sonucunda birkaç uçak alev aldı. Yangın kontrol altına alındı. Askeri ve sivil personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı" denildi.

DHA

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Etiketler Rusya ukranya kırım köprü
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