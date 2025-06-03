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CHP'li başkanların bu görüntüleri AK Partili Şamil Tayyar'ı da rahatsız etti

CHP'li başkanların bu görüntüleri AK Partili Şamil Tayyar'ı da rahatsız etti
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İBB operasyonunda gözaltına alınan CHP'li belediye başkanlarının hastaneye sevk edildiği sırada çekilen görüntüler tartışma yarattı. AK Partili Şamil Tayyar, ''Yeni Türkiye'ye yakışmadı'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalarda bugüne kadar aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100'den fazla kişi tutuklandı. 

Son operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

"SAVAŞ SUÇLUSU GİBİ..."

Gözlatındaki belediye başkanlarının hastaneye sevki sırasında çekilen görüntüler ise tartışma yarattı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu görüntülere tepki göstererek, "Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TAYYAR: TÜRKİYE'YE YAKIŞMADI

AK Partili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından görüntülere tepki gösterdi. Türkiye'nin kötü alışkanlıkları geride bıraktığını belirten, CHP'li belediye başkanlarına isnat edilen suçlamaların ne kadar ağır olursa olsun bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesinin Türkiye'ye yakışmadığını belirten Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, eski Türkiye’nin tüm kötü alışkanlıklarını silen devrim niteliğinde önemli reformlar yaptı. İktidara gelir gelmez ilk işlerinden biri, ceza kanunu ve yargılama usullerini tümden değiştirmekti. Temel amaç, kişilik haklarını korumak, adil yargılamayı temin etmekti. Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı. Mücadeleye devam ama usulünce…"

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Etiketler ak parti şamil tayyar ibb operasyonu
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