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12 yıldır restore edilen Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi

12 yıldır restore edilen Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi

Çıkan tangında büyük zarar gören Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu, aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ tamamlamadı. Çalışmaların devam ettiği tarihi gar, havadan görüntülendi.

1908 yılında hizmete giren ve İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü.

Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı.
Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor.

Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.

Etiketler Haydarpaşa Garı Haydarpaşa gar restorasyon
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