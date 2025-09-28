  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 121 şirketine el konulmuştu... Can Holding'in patronu için karar çıktı!

121 şirketine el konulmuştu... Can Holding'in patronu için karar çıktı!

121 şirketine el konulmuştu... Can Holding'in patronu için karar çıktı!
Güncelleme:

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Yetkisizlik kararı verilmişti

Öte yandan soruşturma sürerken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vermiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ ile ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ suçlarından ‘tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Kemal Can, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA

text-ad
Etiketler can holding kemal can
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da hissedilen deprem hava trafiğini kilitledi İstanbul'da hissedilen deprem hava trafiğini kilitledi İki saatlik yolu 2 dakikaya indiren dünyanın en büyük köprüsü açıldı İki saatlik yolu 2 dakikaya indiren dünyanın en büyük köprüsü açıldı Hande Erçel'e ayrılık yaramadı: Hem aşkta hem işte kaybetti Hande Erçel'e ayrılık yaramadı: Hem aşkta hem işte kaybetti 120 bin kişilik mitingde büyük facia: Birbirlerini ezdiler! 120 bin kişilik mitingde büyük facia: Birbirlerini ezdiler! Çanakkale'de tarihi değiştirecek keşif: Troya Savaşı'nın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı Çanakkale'de tarihi değiştirecek keşif: Troya Savaşı'nın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı Galatasaray - Liverpool maçına Fransız hakem Galatasaray - Liverpool maçına Fransız hakem İzmir'de maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı! İzmir'de maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı! Uzman isimden Kütahya depremi sonrası tedirgin eden uyarı Uzman isimden Kütahya depremi sonrası tedirgin eden uyarı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugünkü depremi de bildi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugünkü depremi de bildi! Arda Güler attı, anne ve babasının sevinci gündem oldu Arda Güler attı, anne ve babasının sevinci gündem oldu
Çocuğunu görmeye gitti; eli sopalı kadınların saldırısına uğradı Çocuğunu görmeye gitti; eli sopalı kadınların saldırısına uğradı Eli silahlı baba-oğul kıraathanede dehşet saçtı Eli silahlı baba-oğul kıraathanede dehşet saçtı Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü! Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü! Restoranda yemek yerken bir anda kanlar içinde kaldı Restoranda yemek yerken bir anda kanlar içinde kaldı Donald Trump'tan piyasaları karıştıracak paylaşım Donald Trump'tan piyasaları karıştıracak paylaşım Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 17 il için sarı alarm verildi Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 17 il için sarı alarm verildi Trump'tan merak uyandıran Orta Doğu açıklaması Trump'tan merak uyandıran Orta Doğu açıklaması Nejat İşler'in olaylı gecesi! Küfürle başladı, muhabirin kafa atmasıyla bitti Nejat İşler'in olaylı gecesi! Küfürle başladı, muhabirin kafa atmasıyla bitti