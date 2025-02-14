14 Şubat Cuma eğitime ara verilen iller

Türkiye'de pek çok ilimizde etkili olmaya devam eden aşırı soğuklar ve kar yğaışı nedeniyle çok sayıda ilimizde 14 Şubat Cuma günüde eğitime 1 gün ara verildi.

Türkiye'nin pek çok ilinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, valiliklerden eğitime kar tatili kararları peş peşe geldi.

İşte 14 Şubat Cuma günü itibariyle eğitime 1 gün daha ara verilen illerimiz:

Batman Sason'da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, bir gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 14 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Elazığ’ın 4 ilçesinde eğitime ara verildi

Elazığ’da yoğun kar yağışından dolayı 4 ilçede okullar tatil edilirken, 5 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ il merkezinde, bağlı köylerinde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitim-öğretime devam edilecektir. Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken; Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde eğitime kar engeli

Giresun’un Dereli ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm köy ve belde okullarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Öte yandan, Dereli ilçe merkezindeki okullarda ve Çalca Şehit Basri Apaydın İlkokulu ile Ortaokulunda ise eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, hava şartlarına göre yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Hakkari ve ilçelerinde eğitime kar engeli

Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 14 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumlari, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmistir" denildi.

Karaman'da kar tatili uzadı

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı açıklandı.

Karaman Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde genelinde hava kar yağışı ve don tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/ özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırşehir’de okullar yarın tatil edildi

Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, "Ekiplerimiz ana ve tali yollarda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Ancak sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını önemle istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Alınan kararla birlikte Kırşehir genelindeki tüm okullarda 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verilirken öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili birimlerin tedbirlerini sürdüreceği bildirildi.

Mardin’de eğitime kar engeli

Mardin’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınmakta olduğu belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 14 Şubat 2025 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Niğde'de eğitime 1 gün ara verildi

Niğde'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle 10 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiğini belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizim Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu ve Geyikceli İlk ve Ortaokulunda, ayrıca bu bölgelerden yapılan ortaöğretim taşımalı öğrenciler için, İkizce ilçemizin Yoğunoluk, Şenbolluk, Devecik ve Kaynartaş Mahallelerinde bulunan okullarda ve bu okullara bağlı taşımalı eğitim öğrencileri için, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlk ve Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulunda, ayrıca tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı mahallesinden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent Mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

Şırnak’ta okullar tatil edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Beytüşşebap ilçemizde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, Beytüşşebap ilçemizdeki resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Van Bahçesaray'da eğitime 1 gün ara

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray'da etkisi süren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat 2025 günü ilçemiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde kar yağışının duracağı ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düşeceği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artacağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstereceği belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA