15 Temmuz şehidinin oğlu: ''O gece içtiği şişeyi kırıp...''

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunu içkiyle kutlayanlara tepki gösterilmesine karşı çıkan Alpaslan Cambaz, “Beynamaz bir 'Müslümanın' seçim sonucunu elindeki içkiyle kutlayanlara laf söylemesi, 15 Temmuzlara, İstanbul fetihlerine kadar gitmesi nedir? Attığın bomboş twitlerden sonra yatsıyı kılmadan uyuyacaksın, belki sabaha kalkamayacaksın, sana kim kaç kadeh içti o mu sorulacak?” açıklamasında bulundu.

İşte o mesaj:

Gelen tepkilerin ardından Alpaslan Cambaz, 15 Temmuz hatırlatmasında bulunup “O gece içtiği şişeyi kırıp darbeci kovalamaya giden adamlar da vardı” mesajını paylaştı.