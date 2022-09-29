1,5 yıl tutuklu kalan Eren Erdem, FETÖ suçlamasından beraat etti

Hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart 2019’da Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından dosya yeniden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Mahkeme, davayı yeniden karara bağladı ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Çiğdem Koç, “Biz zaten beraat dışında bir sonuç beklemiyorduk. Erem Erdem, 17 ay tutuklu kalmıştı. Bu büyük bir bedel. Gizli tanıkla yürütülen bir davaydı. Ancak tutukluluk süresi, ifade özgürlüğünün, demokratik hakların ifadesi bakımından ağır bir bedeldi. Kararı olumlu buluyoruz ancak yine de bu tutukluluğu da tarih yazacaktır” dedi.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Eren Erdem, “5 yıl boyunca bir hukuk mücadelesi verdim. Bunun 2 yılını hapiste geçirdim. 3 yıldır bir terör örgütüne yardım ettiğim iddiasıyla dosyam Yargıtay’da bekliyor. Ben bütün haklarımdan mahrum edilmiş şekilde hayatıma devam ediyordum. Bu 4,5 yılın sonunda karar verildi” demişti.

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