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16 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp

16 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp
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Mersin'de koruma altına olduğu yurttan beş gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Ö. , her yerde aranıyor.

Kent merkezinde koruma altında olduğu yurttan beş gün önce ayrılan Elif Ö.'de bir daha haber alınamadı. Anne ve babası ayrı yaşayan Ö. için yurt görevlileri polise başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Elif’in Tarsus’ta oturan dayısı Sezer Dadak, “Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Devletimizden ve duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz” dedi.

Etiketler 16 yaş elif beş kayıp
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