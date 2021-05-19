  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Mayıs coşkusu... Türkiye 19.19'da tek ses oldu

19 Mayıs coşkusu... Türkiye 19.19'da tek ses oldu

19 Mayıs coşkusu... Türkiye 19.19'da tek ses oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.


Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

Etiketler türkiye tek ses 19 mayıs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hangi ülkeler seyahat kısıtlaması uyguluyor? İşte güncel liste...
Farkında olmadan Covid-19 geçirdiğimiz nasıl anlaşılır?
İzmir arka arkaya üç depremle sallandı
Yüz yüze sınavlar öncesi kritik uyarı: Bunu yapmayan sınıfta kalabilir
Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
CHP'li Başarır: ''Hadi Özışık'a hem koruma polisi verildi, hem de aracına çakar takma izni...''
5 yıldızlı vurgun: 20 bin TL ödedi, gerçeği otelin kapısında öğrendi
UFO tartışmalarına Obama da katıldı
Ölümden dönen ünlü oyuncudan 37 gün sonra ilk fotoğraf
Uzman isim açıkladı: Aşı olan kişi koronavirüs taşıyıcısı olur mu?