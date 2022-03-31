1915 Çanakkale Köprüsü'nde günlük geçen araç sayısı ortaya çıktı

"200 TL'cik" geçiş ücretiyle tartışılan ve günde 45 bin araç geçişi garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük geçen araç sayısı ortaya çıktı.

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş ve araç başı ücret 15 Euro + KDV olmuştu. Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisi 2022 için 17,7 Euro (290 TL) olacaktı.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz olduğu dönemde kaç aracın geçtiğini aktararak bir hesaplama yaptı.

Kahveci, "Köprü gerçekleri ve bakanlık açıklaması" başlıklı yazısında "Bakan Karaismailoğlu’nun Bakanlığı açıklama yolladı. Açıklamaya göre; 'Açılışının ilk haftasında Çanakkale Köprüsü’nden günlük ücretsiz araç geçiş sayısı hafta içi 20 bine ve hafta sonu 40 bine yaklaştı' ifadelerini kullanarak 'Çanakkale Köprüsü ücretsizken, yani bedava olduğunda bile günlük 45 bin garantiyi doldurmamış'" dedi.

Kahveci, Adil Karaismailoğlu'nun köprüden 6 bin araç geçmesini açıklamasına ilişkin ise şu hesabı paylaştı:

"Araç başı fiyat (indirimsiz)= 285 TL (17.7 euro) Araç başı fiyat (indirimli)= 200 liracık. 6 bin x 200 liracık= 1 milyon 200 bin TL Normalde tahsil edilmesi gereken para: 45 bin x 285 TL= 12 milyon 825 bin TL. 12.825.000-1.200.000= 11.625.000 (Bu para günlük toplam zarar)"

Geçiş ücretleri de geçiş garantisi de tartışma konusu

Yapım maliyeti 2 milyar 545 milyon Euro olarak açıklanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen otomobillerden 200, otobüslerden 450, kamyonlardan 500 ve TIR’lardan 950 TL alınıyor.

Verilen geçiş garantisi kimin cebinden çıkacak ?

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz hafta geçiş garantisi ile ilgili eleştirilere yanıt verirken, "Geçiş garantisini vatandaşımıza yansıtmıyoruz" dedi. Ancak Karaismailoğlu, garanti bedelinin nereden karşılandığını ise söylememişti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 200 TL'cik dönem başladı; peki kim ne kadar ödeyecek ?

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi. İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretleri...

İbrahim Kahveci'nin Karar gazetesindeki yazısının tamamı için...