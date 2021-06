2021 KPSS geç başvurular başladı

2021 KPSS için 22-23 Haziran tarihleri arasında 'geç başvuru' yapılabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı ödeniyor.

KPSS sınavı başvuru işlemlerini belirlenen süre içerisinde yapamayanlar için 'geç başvuru' süreci başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) aktardığı bilgilere göre Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarının geç başvuruları 22-23 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapılabilecek. 22 Haziran 2021 Salı günü saat 10:00’da başlayacak olan başvurular 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23:59’da tamamlanacak.

Adaylar geç başvuru ücretini sadece ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapabilecekler.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. KPSS Lisans geç başvuru ücreti her bir oturum için 135 TL, ÖABT her bir oturum için 135 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 97,50 TL olarak belirlendi.