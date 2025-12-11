2023 seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden firma son seçim anketinin açıkladı

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden HBS Araştırma 51 ilde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği son "erken genel seçim anketi"nin sonuçlarını açıkladı.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma Şirketi'nin Aralık ayı anketi sonuçları ortaya çıktı.

Türkiye genelinde 51 ilde, toplam 3 bin seçmen ile gerçekleşen ankette CHP’nin yüzde 34,8 AK Parti’nin yüzde 28,6 olduğu görüldü.

HBS Araştırma Şirketi anket sonuçlarını “Aralık ayı 3.000 seçmen. Yüz yüze görüşme metodu. 51 şehir hata payı artı,eksi 2 puan”notuyla paylaştı.