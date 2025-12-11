Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir özel okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sınıf öğretmeni, 130 yıl hapse çarptırıldı. Karar açıklandığı sırada mağdur çocukların aileleri verilen cezayı ayakta alkışladı.

Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki özel okulda sınıf öğretmeni olan M.A., iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alınan A., tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin ardından M.A. hakkında, '12 yaşından küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık A., davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri de hazır bulundu. Aileler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık M.A. ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Sanık avukatları ise sanığın tahliyesini ve beraatini talep ederek okulda keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Heyet, sanığı 130 yıl hapse çarptırdı. Mahkemede karar okunduğu sırada mağdur aileleri verilen cezayı alkışladı. Sanık, 'Tehdit' suçundan ise beraat etti.

