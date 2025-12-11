  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar

Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar

Tacizci sınıf öğretmeninin cezası belli oldu! Kararı duyunca ayakta alkışladılar
Güncelleme:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir özel okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sınıf öğretmeni, 130 yıl hapse çarptırıldı. Karar açıklandığı sırada mağdur çocukların aileleri verilen cezayı ayakta alkışladı.

Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki özel okulda sınıf öğretmeni olan M.A., iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alınan A., tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin ardından M.A. hakkında, '12 yaşından küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık A., davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri de hazır bulundu. Aileler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık M.A. ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Sanık avukatları ise sanığın tahliyesini ve beraatini talep ederek okulda keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Heyet, sanığı 130 yıl hapse çarptırdı. Mahkemede karar okunduğu sırada mağdur aileleri verilen cezayı alkışladı. Sanık, 'Tehdit' suçundan ise beraat etti. 

DHA

text-ad
Etiketler Kocaeli Kartepe özel okul cinsel istismar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak ? Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den milletvekili adayı mı olacak ? Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı!
Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Erdoğan'dan patronlara çok konuşulacak asgari ücret çağrısı Erdoğan'dan patronlara çok konuşulacak asgari ücret çağrısı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor! Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü! Eğlence mekanından kovuldu, geri dönüp solisti öldürdü! İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı! İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı!