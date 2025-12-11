Türkiye bir değerini daha yitirdi; müzisyen Zafer Dilek hayatını kaybetti
Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi gören müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen Zafer Dilek kaldırıldığı Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev aldı.
