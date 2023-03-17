2023’te Çok Girişli (Multi) Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Schengen bölgesine makul bir nedenle sık aralıklarla seyahat etmeniz gerekiyorsa, vize geçerlilik süresi içerisinde Schengen ülkelerinde ikiden fazla kez giriş yapmanıza izin veren çok girişli multi schengen vizesi almalısınız.

Multi Schengen vizesi alabilmek için ikiden fazla kez Schengen Krallığı'na seyahat etme sebebinizi ve ihtiyacınızı somut bir şekilde belgelemeniz gerekmektedir.

En fazla 5 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenen çok girişli Schengen vizesi ile 2023 yılı itibariyle 27 Schengen ülkesinevizenizin geçerlilik süresi içinde 180 gün boyunca 90 gün kuralını aşmamak koşulu ile seyahat edebilirsiniz.

Multi vizeler hakkında bilinmesi gerekenleri 2017-2023 yılları arasında Schengen başvuru onay oranı en yüksek akredite kuruluş VZM Grup danışmanlarından Utku Urfa yanıtladı.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Schengen Multi Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Schengen multi vize başvurusu için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Schengen vize başvuru formunu internet üzerinden doldurun.

Vize türüne göre talep edilen evrakların tümünü hazırlayın.

VFS Global veya iData internet sitesinden vize randevusu oluşturun.

Randevu gününde VFS Global veya iData ofisine giderek evrakları teslim edin, biyometri kaydı verin ve vize ücretini ödeyin.

Schengen vize başvurunuzu planladığınız seyahatten en az 15 gün önce gönderin. Schengen vize başvurunuzu mümkün olan en kısa sürede göndermeniz önemlidir ancak en erken, seyahat başlangıç tarihinden 6 ay önce başvuru yapabilirsiniz. Danışmanlık işlemleri için https://vizem.net/schengen/ web adresinden bilgi alabilirsiniz.

Çok Girişli Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Çok girişli Schengen vizesi için aşağıdaki evrakları sunmanız gerekir.

Çok girişli Schengen vizesi için başvuru dilekçesi

Hasarsız ve geçerli olan pasaportunuz

Çevrimiçi olarak doldurduğunuz Schengen vize başvuru formu

Güncel ve renkli 2 adet biyometrik fotoğrafınız

Schengen vizesi dil tercih formu

Minimum 30.000 euro teminat değeri olan seyahat sağlık sigortası

Schengen seyahatine dair gidiş ve dönüş için ulaşım rezervasyonları

Seyahatinizin tüm süresini kapsayan konaklama rezervasyonu

Seyahatinizi karşılayacağınızı belirten maddi yeterlilik kanıtı

Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanınız veya oturma izninizin fotokopisi

18 yaşından küçük çocukların başvuruları için muvafakatname

Yukarıdaki listede yer alanlar standart belgeler olup çok girişli Schengen vizesi başvuruları için yaş, uyruk, çalışma ve meslek durumu ve seyahat amacına göre talep edilen diğer belgelerin tam ve detaylı listesini Schengen vizesi için gerekli evraklar sayfasında bulabilirsiniz.

Schengen Vize Başvuru Formu

Multi Vize İçin Vize Başvuru Dilekçesi

Schengen multi vize başvurusunda bulunmak için seyahat amacınızı, planladığınız kalış süresini ve özellikle Schengen’ya birden fazla giriş yapmanız gerektiğini detaylı olarak belirttiğiniz vize başvuru dilekçesi sunmanız gerekir.

Önceki Schengen seyahatlerinizden de vize başvuru dilekçesi içeriğinde bahsetmeniz fayda sağlayacaktır.

Schengen vize başvuru dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

Schengen Multi Vize Başvurusu İçin Randevu Nasıl Alınır?

Schengen multi vize başvurusu için yetkili vize başvuru merkezi olan VFS Global’in Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Bursa’de bulunan ofislerinden randevu almanız gerekir. Schengen multi vize başvuru randevusunu VFS Global’in internet sitesinden alabilirsiniz.

Almanya ve İtalya vize başvuruları için iData şirketiden randevu almalısınız.

Akrediye kuruluşların danışmanlığında yaptığınız Schengen multi vize başvurularında randevu sizin adınıza vize danışmanlarımız tarafından oluşturulmaktadır.

Schengen Çok Girişli Vize Ücreti Ne Kadardır?

Schengen çok girişli vize ücreti; VFS Global servis ücreti, Schengen vize başvuru harcı, seyahat sağlık sigortası ve danışmanlık hizmeti gibi temel masraflar dahil 2023 yılında ortalama 180 EUR tutmaktadır.

Vize Danışmanı Utku Urfa Kimdir?

Utku Urfa, Trakya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden 2020 yılında lisans derecesi ile mezun olmuştur. Temmuz 2021’de VZM Grup’ta metin yazarı hem de içerik editörü rolünü üstlenen Utku, Temmuz 2022’den bu yana AB Bölgesi Kıdemli vize danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Çok girişli Schengen vizesi ile ilgili olarak tarafımıza en çok yöneltilen soruların cevaplarını aşağıda görebilirsiniz.

Schengen Multi Vize Başvurum Kaç Günde Sonuçlanır?

Schengen multi vize başvurunuz, başvuru yaptığınız dış temsilcilik tarafından Schengen Göçmen Bürosuna danışmadan onaylanırsa genellikle 15 gün içinde sonuçlanır.

Çok Girişli Schengen Vizesi İlk Başvuruda Alınabilir Mi?

İlk kez Schengen vizesine başvuru yapıyorsanız çok girişli vize alma ihtimaliniz düşüktür.

Çok girişli Schengen vizesi alabilmek için Schengen’ya birden fazla kez girmeniz gerektiğini belgelemeli ve özellikle vize başvurunuzu değerlendiren makama iyi niyetli olduğunuzu ve seyahat bitiminde ülkenize geri döneceğinizi kanıtlamalısınız. Eğer daha önceden gerçekleştirdiğiniz bir Schengen veya Schengen ziyaretiniz varsa ve vize süresi ile amacını ihlal etmeden seyahatinizi gerçekleştirdiyseniz yeni vize başvurunuz için güven tesis etmiş olursunuz. Ancak daha önce hiçbir Schengen ülkesinden vize almamış iseniz ilk başvurunuz için genellikle geçerlilik süresi 6 ay olan tek girişli vize düzenlenir.

Schengen Vizemin Çok Girişli Olduğunu Nasıl Anlarım?

Schengen vizenizin çok girişli olduğunu vize üzerindeki “Number of Entries” karşında “MULT” yazısının yer alması ile anlayabilirsiniz.

Çok girişli Schengen vizesi örneğini aşağıda görebilirsiniz.

Multi Vize İle Schengen Bölgesinde Ne Kadar Süre Kalabilirim?

Multi vize ile Schengen’da ve Schengen ülkelerinde 180 gün içinde 90 gün boyunca kalabilirsiniz.

İki yıl geçerli bir multi vize ile 90/180 kuralı çerçevesinde en geç 90 günün sonunda Schengen bölgesinden çıkış yapmak şartıyla 4 kez 90 günlük seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Multi vize ile Schengen’da kalma sürenizi hesaplamak için Schengen vize süresi hesaplama aracı üzerinden önceki seyahat tarihlerinizi girin.