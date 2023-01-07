2023'ün ilk seçim anketi açıklandı

Henüz ne tarihi ne de resmen Cumhurbaşkanı adayları kesinlik kazanmayan 2023 seçimleri için ORC Araştırma 2023 yılının ilk seçim anketini açıkladı. 45 ilde gerçekleştiren anket sonuçlarına göre iktidar ortağı MHP düşürülmüş baraja rağmen Meclis dışı kalıyor.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından “2023’ün ilk sonuçları” diye yazarak 2-5 Ocak 2023’te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı.



45 ilde yapılan ankete 3780 kişi katıldı. Anket sonuçlarına göre MHP yüzde 6,2 oy alarak baraj altında kaldı. İşte ORC Araştırma'nın son anketinde ortaya çıkan tablo:



AK Parti yüzde 32,0

CHP yüzde 23,5

İYİ Parti yüzde 19,1

HDP yüzde 7,3

MHP yüzde 6,2

Gelecek yüzde 2,9

DEVA yüzde 2,5

TDP yüzde 2,2

BTP yüzde 1,8

Diğer yüzde 2,5



Buna göre AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı yüzde 38,2 oy alırken CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakının oy oranı yüzde 42,6.