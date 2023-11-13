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3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
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CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sevk edildi.

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Etiketler tbmm dokunulmazlık milletvekili
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