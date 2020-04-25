10 yıl önce ablasının intiharına şahit olmuştu... Bu hale bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, 13 yaşındaki N.Ş. ahırın tavanına iple asılı halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kızın cansız bedeni otopsi için Batman'a gönderilirken, 10 yıl önce N.Ş'nin ablasının gözleri önünde intihar ettiği ortaya çıktı.

HABER ALAMAYINCA AHIRA BAKTILAR

Dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Yemişli köyünde, bir süre çocuklarından haber alamayan aile üyeleri, evlerinin ahırını kontrol etti. 13 yaşındaki N.Ş'yi tavana iple asılı halde bulan aile üyeleri durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

10 YIL ÖNCE ABLASI DA İNTİHAR ETMİŞ

N.Ş'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderilirken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan, N.Ş'nin ablasının da yaklaşık 10 yıl öce kardeşinin gözü önünde intihar ettiği öğrenildi.