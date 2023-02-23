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  4. 100'den fazla kişi ölmüştü... O müteahhit tutuklandı

100'den fazla kişi ölmüştü... O müteahhit tutuklandı

100'den fazla kişi ölmüştü... O müteahhit tutuklandı
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Adıyaman’da 6 Şubat depreminde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 -2 sitelerinin müteahhidi İstanbul'da gözaltına yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda sürüyor.

İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Y.A. tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, o soruşturmalar kapsamında 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 sitelerinin müteahhidi Yasin A. hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Etiketler müteahhit tutuklama tutuklandı
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