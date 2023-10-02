15 gündür kayıp olan çocuğun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, 17 Eylül günü Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. M.C.K., yüzmek için denize girdi. K., bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, K.’nin sürüklenebileceği kayalıklar başta olmak üzere arama çalışmalarını sahil şeridinde sürdürdü. Bölgede sahil güvenlik helikopteri ile de arama çalışması yapıldı.

Bugün öğle saatlerinde, M.C.K.'nin kaybolduğu plajın yakınlarında, deniz kıyısında bulunan apartmanın 5’inci katında oturan bir kişi, denizde bir insan bedeni gördüğünü belirtip ihbarda bulundu. Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonrası suda bulunan cansız beden kıyıya çıkarıldı. Cesedin, denizde kaybolan M.C.K. olduğu tespit edildi. K.’nin cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA