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  4. 21 Şubat 2021 21:36

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını yıktılar!

Adana'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi.

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını yıktılar!
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Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşları tahrip edildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

Polis ekiplerinin, 79 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürüyor.

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