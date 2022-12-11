15 yaşındaki kıza asansörde iğrenç taciz: Korku dolu anları anlattı

Gaziantep’te 15 yaşındaki kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak dayayan bir kişi tarafından taciz edildi.

Asansöre binerken peşinden gelip genç kıza dehşeti yaşatan sapık, N. T.'yi boğazını kesmekle tehdit edip "5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır" dedi. Genç kız can havliyle feryat figan bağırırken annesi kızının sesini duydu, asansörün kapısı açılınca tacizci merdivenlerden kaçtı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen N. T., "Kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum" diye konuştu. İşte iğrenç taciz olayının tüm ayrıntıları...

TEHDİT, TACİZ, BOĞUŞMA...

Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

“ASANSÖRDE BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI"

Yaşadığı olayı İHA’ya anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T. şunları söyledi:

“O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim, asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı, kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum, arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra ’Ama istediklerimi yaparsan’ dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı."

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana ’Bağırırsan boğazını keserim’ gibi tehditlerde bulundu. ’5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır’ gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10. kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup ’Sen benim kızıma ne yapıyorsun’ dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı" dedi.

"SAPIĞI KOVALIYORUM" DEMİŞ

Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın" diyerek kandırdığını kaydetti.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, KAPININ ÖNÜNE BİLE ÇIKAMIYORUM"

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T., artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan kız, “Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum. Bana bunu yaşattı, yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum” dedi.

Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan anne A.T. ise şöyle konuştu:

“Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor, diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım ’Anne’ diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir.”

GENÇ KIZIN TAKİP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Anne A.T’nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen şahsın siteye girdiği ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, şahsın siteden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı. Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.