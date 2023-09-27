16 ilde dev operasyon! 100'e yakın zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajı vererek 16 ilde düzenlenen operasyonda 99 uyuşturucu taciri yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajı vererek son operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtirken "99 zehir taciri yakalandı!" dedi.

Yerlikaya, il il ele geçirilen uyuşturucuları da açıklarken paylaşımına şu notu düştü:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız! Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."