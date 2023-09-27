  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 ilde dev operasyon! 100'e yakın zanlı yakalandı

16 ilde dev operasyon! 100'e yakın zanlı yakalandı

16 ilde dev operasyon! 100'e yakın zanlı yakalandı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajı vererek 16 ilde düzenlenen operasyonda 99 uyuşturucu taciri yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajı vererek son operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtirken "99 zehir taciri yakalandı!" dedi.

Yerlikaya, il il ele geçirilen uyuşturucuları da açıklarken paylaşımına şu notu düştü:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız! Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."

Etiketler ali yerlikaya içişleri içişleri bakanı bakanlık zehir tacizi operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk patrona Suriyeli işçi çalıştırma şartı iddiası yalanlandı
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı!
Aracıyla feribota binerken denize uçtu
Ankara'da devlet hastanesinde narkozlu hastaya taciz iddiası
Düğünde facia! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen ''başka çare yok'' diyerek Süper Lig'teki format değişikliğini duyurdu
Esra Ezmeci başörtülü pozuyla olay oldu
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! İşte o ilçeler...