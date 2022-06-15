16 yaşındaki Sıla'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı

Giresun'da eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla'nın boğazını keserek öldüren 21 yaşında Hüseyin Can G. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. G.'nin ifadesinde, ''Nereye, ne şekilde vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağın ilk neresine geldiğini bilmiyorum'' dediği öğrenildi.

Olay, 16 Şubat'ta Bulancık ilçesine bağlı Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak WhatsApp grubunda geçen yıl tanışan Hüseyin Can G. ile Sıla Ş., bir süre nişanlı kaldı. Ankara'da yaşadığı ve bir şirkette çalıştığı belirtilen G., ailesinin olmadığı bir gün Sıla'nın evine gitti. İkili arasında nişanın atılması ve tehdit iddiasıyla yapılan suç duyurusu nedeniyle tartışma çıktı. G., Sıla'dan şikayetini çekmesini istedi. Sıla Ş. "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızın boğazını kesti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ

Sıla kanlar içinde yerde yığıldı, Hüseyin Can G. de olay yerinden kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade ederek, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sıla Ş.'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetten sonra taksiyle kaçan G., Ankara'ya gitmek için Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Bilet kuyruğunda yakalanan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Espiye Kapalı Cezaevi'ne konulan Hüseyin Can G., soruşturma kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene sonrası G. için 'akıl sağlığı yerinde' raporu düzenlendi. Rapor, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN'

Olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da tamamlandı. G. hakkında, 'canavarca hisle kasten çocuk öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede G. hakkında cezai indirimde bulunulmaması da istendi. G.'in iddianamede yer alan ifadesinde, "Nereye, ne şekilde vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağın ilk neresine geldiğini bilmiyorum" dedi.

DHA