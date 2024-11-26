  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 ilde FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

19 ilde FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

19 ilde FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var
Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK’ya yönelik 19 ilde 50 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, 7’si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Öte yandan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı -sözde- komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi bildirildi.

Her iki soruşturma kapsamında toplam 50 şüphelinin, 26 Kasım 2024 tarihinden itibaren Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

İHA

Etiketler KCK PKK terör terörist gözaltı operasyon fetö
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Binlerce Çinli Türkiye yolunda... Burası Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak Binlerce Çinli Türkiye yolunda... Burası Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak AK Parti'den yeni vergi hamlesi: Evi olan, ev alacak olan yandı! AK Parti'den yeni vergi hamlesi: Evi olan, ev alacak olan yandı! Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Gerizekalılar!'' Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Gerizekalılar!'' CHP’li Başarır'dan AK Partili Varank'a: ''Tweet bu kadar, gerizekalı'' CHP’li Başarır'dan AK Partili Varank'a: ''Tweet bu kadar, gerizekalı'' MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı A Milliler Macaristan'ı devirip Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi A Milliler Macaristan'ı devirip Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül Kanserle savaşan Tanyeli hastane odasından sitem etti Kanserle savaşan Tanyeli hastane odasından sitem etti
Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor... Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor... Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti Asgari ücrette AK Parti'nin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari ücrette AK Parti'nin aklındaki zam oranı belli oldu Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti FIFA'dan Türk futbolu için kötü haber: ''Hiçbir transfer yapılamayacak!'' FIFA'dan Türk futbolu için kötü haber: ''Hiçbir transfer yapılamayacak!'' Prof. Dr. Naci Görür'den 4,6'lık deprem sonrası endişe veren uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den 4,6'lık deprem sonrası endişe veren uyarı Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor Dilan Polat - Engin Polat çiftine çifte şok! Dilan Polat - Engin Polat çiftine çifte şok! Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ilginç anlar kamerada Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ilginç anlar kamerada Karda kaybolan yaşlı çift bu halde bulundu Karda kaybolan yaşlı çift bu halde bulundu