2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'de geçen ay meydana gelen ve TIR ve kar küreme aracının köprüden uçtuğu, 2 sürücünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 11 Şubat’ta saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana gelmişti.

İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan B.G. yönetimindeki Karayolları’a ait kar küreme aracı ile aynı yöne giden M.Ç. idaresindeki TIR çarpıştı.

Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Kazada araç sürücüleri B.G. ile M.Ç. yaşamını yitirdi.

Kazanın kar küreme aracının araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kar küreme aracının TIR'a temas ettiği ve her iki aracın köprüden uçtuğu anlar yer aldı. (DHA)

DHA