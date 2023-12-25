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2 yaşındaki bebeği istismar edip öldürdü

2 yaşındaki bebeği istismar edip öldürdü
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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bir bebeğe cinsel istismarda bulunarak ölümüne yol açmakla yargılanan zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki N.Ö.’ye cinsel istismarda bulunduktan sonra ölümüne sebep olan 25 yaşındaki F.S., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 19 Mayıs’ta ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. M.Ö.’nün evine misafirliğe gelen F.S., geceyi birlikte geçirdi. M.Ö., yanına 8 yaşındaki kızını da alarak ertesi gün markete gitti. iddialara göre F.S.., evde bulunan 2 yaşındaki N.Ö.’ye cinsel istismarda bulundu. 

Bayılan bebeği yürüyerek hastaneye götüren Sevinç, bebeğin dayısı olduğunu söyleyip bayılarak nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Hayatını kaybeden bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı muayenesinde anlaşılınca olayla ilgili anne M.Ö. ile F.S. tutuklandı. Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmada tutuklu sanık F.S. ’çocuğa yada beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl ve ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraat kararı verildi.

İHA

Etiketler misafir bebek cinsel istismar istismar tecavüz müebbet
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