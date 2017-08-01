250 TL için döverek öldürdüler

Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesi, Siteler Caddesi, Caner Sokak üzerinde kâğıt toplayıcıların kullandığı çekçek içinde Pakistan uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmada üzerinde kimlik bulunmayan öldürülen kişinin Pakistan uyruklu Ch Usman olduğunu belirledi. Polis, Ch Usman ile aynı evde kalan Chand Ali, Shazam Ali ve Haji Usman Zafer’i gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Chand Ali ve Shazam Ali yapılan sorgularında, “Ch Uzman’ın 250 TL’lik ev kirasını ödemediği için Haji Usman Zafer, Hira Amir ve Nasır Bhatti isimli şahıslarca dövülerek öldürüldüğünü” itiraf etti.

Bunun üzerine Pakistan uyruklu Hira Amir ve Nasır Bhatti de Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CESEDİNİ BİR TORBAYA KOYUP ÇEKÇEKLE TAŞIMIŞLAR

Polis ekipleri, Pakistan uyruklu Ch Usman’ın cesedini bir torbaya koyarak çekçekle taşıyan Haji Usman Zafer, Hira Amir ve Nasır Bhatti’nin kamera görüntüsüne de ulaştı.

Gözaltına alınan Chand Ali, Shazam Ali, Haji Usman Zafer, Hira Amir ve Nasır Bhatti çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAHŞET KAMERADA

Öte yandan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan İstanbul’a yerleşen 5 şüphelinin, öldürdükleri ev arkadaşlarının cesedini kağıt toplama aracına koyduktan sonra taşıdıkları o anlar çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına takıldı. Kameraların kaydettiği anlarda, üç katil zanlısının, el arabası ile sokakta taşıdığı görülüyor.