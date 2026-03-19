27 yaşındaki genç evinin banyosunda ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki M.F., yalnız yaşadığı evin banyosunda ölü bulundu.
Olay, Sümer Mahallesi 52’nci Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik görevlisi M.F.'den haber alamayan kuzeni İ.E. (47), çilingir sayesinde yalnız yaşadığı eve girdi. F.'yı banyoda hareketsiz bulan kuzeni, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, F.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı belirtilen F.'nın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
