3 gün önce kaybolan kurye ormanda ölü bulundu

Muğla'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki kurye, Ula ilçesinde ormanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Denizli'de motosikletli kurye olarak çalışan M.B.Ç., yaklaşık 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Ç., 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Ç.'nin ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Ç.'nin en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda M.B.Ç., Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, başından tabancayla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İntihar ihtimali değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA