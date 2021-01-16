3 gündür aranan doktoran hiçbir iz yok

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına dün akşam ara verildi.

Çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlayan ekipler, arama faaliyetini Kuzuyayla bölgesinde yoğunlaştırdı.

Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri, faaliyetlerini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının olduğu bölgede çalışmalara iz takip köpekleri de katılıyor.

Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.