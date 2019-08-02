5 dakikada 200 bin TL'lik pantalon çaldılar !

İstanbul Sultangazi'de konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde iş yerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam etti

Olay, Sultangazi'de yönetmen ve işadamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos'ta saat 06.20 sıralarında meydana geldi.

5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Sabah saatlerinde bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla iş yerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları iş yerine girdi. Yaklaşık 5 dakika içinde iş yerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu

Hırsızlık sırasında iş yerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı. Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüzyüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti. İş yerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Hırsızlık olayını gören vatandaşların haber vermesiyle polis ekipleri ve iş yeri sahibi Murat Uygur olay yerine geldi. Polis ekipleri, bir süre inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.