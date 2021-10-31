7 ilde 300 adrese PKK baskını

Uyuşturucudan elde edilen geliri terör örgütü PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli "terörizmin finansmanı" soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 kişi tutuklandı. Kaynak: 7 ilde 300 adrese yapılan operasyonda 120 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı birlikleri tarafından Eren-2 Operasyonları çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edilen geliri PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik "terörizmin finansmanı" operasyonları yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Mayıs-20 Ekim tarihlerinde Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Aydın ve Bursa'daki 300 adrese operasyonlar düzenlendiği, gözaltına alınan 154 şüpheliden 120'sinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada operasyonlarda 459 kilo 777 gram toz ve 3 kilo 643 gram kubar esrar, 23 bin 503 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilerek, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.