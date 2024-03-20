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8 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında, 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, operasyonun devam ettiği öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin de firar durumda olduğu belirtildi

DHA

Etiketler mlkp dhkpc izmir terör operasyonu
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