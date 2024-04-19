Adalet Bakanlığı'nda cemaat tehdidi skandalı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Süleymancılar cemaati kurucusunun torunu Fatih Süleyman Denizolgun, Adalet Bakanlığı'nda bir bakan yardımcısının koruma ekibinden birinin kendisini "cemaat, yazılarından çok rahatsız" diyerek ve parmak sallayarak tehdit ettiğini öne sürdü.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Fatih Süleyman Denizolgun, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kişinin adını vermedi ancak fotoğrafını paylaştı.

Denizolgun'un iddiasına göre; Adalet Bakanlığında yaptığı görüşme bittikten sonra, bir bakan yardımcısının koruma ekibinden biri (fotoğraftaki kişi) Denizolgun'a parmak salladı, "Cemaat, yazılarından çok rahatsız, ona göre" dedi.

Alihan Kuriş'in cemaatin mevcut lideri olmasına atıf yapan Denizolgun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kurişiilik; Dünyanın en büyük kötülük merkezi haline gelmiş olup, tarihte gelmiş, geçmiş; en büyük suç ve terör örgütlerin en başındaki yapıdır. Bakanlıklarımız, Tüm Bürokrasi ve Tüm Yargının içerisine sızan, çok tehlikeli bir yapı haline gelmiştir. Aşağıda; ilgili kişinin resmi bulunmaktadır.

Başta Cumhurbaşkanlığımızın; İstihbarat ve Emniyet Teşkilatlarımızın, Tüm Bakanlıklarımızın, Tüm Başsavcılarımızın ve Tüm Dünya Kamuoyunun, Tüm İnsanlığın; Saygı ve Selamlarımla Bilgilerine arz ederim."