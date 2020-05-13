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  4. 13 Mayıs 2020 17:53

Afyonkarahisar'da bina inşaatı çöktü: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bina inşaatının 2. katında meydana gelen çökme sonucunda 2 işçi yaralandı.

Afyonkarahisar'da bina inşaatı çöktü: 2 yaralı
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Olay, öğle saatlerinde, Çakır Mahallesi Ofis Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen 2 katlı binada, üst kata dökülen betonun küçük bölümü çöktü. Yaklaşık yarım saat sonra ise daha büyük bölümde, ikinci çökme oldu. Bu sırada inşaat alanında çalışmaya devam eden işçilerden Mustafa Şen ve Himmet Karabacak, yıkıntılar altında kaldı. Yaralanan işçiler, çevredekiler ile diğer inşaat işçileri tarafından enkazdan çıkarılıp, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerden Himmet Karabacak'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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